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Ankara'da şüpheli paket alarmı! EGM vatandaşları uyardı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay'da Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı