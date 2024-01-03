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    Ankara'da şüpheli paket alarmı! EGM vatandaşları uyardı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay'da Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

    Ankara&#039;da şüpheli paket alarmı! EGM vatandaşları uyardı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay Güvenpark civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraEmniyet Genel MüdürlüğüBomba
    Haberler > Gündem > Ankara'da şüpheli paket alarmı! EGM vatandaşları uyardı
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