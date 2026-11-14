Ankara'da trafik düzenlemesi! İşte yarın kapatılacak yollar

Ankara'da yarın gerçekleştirilecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve bulvarda trafik düzenlemesine gidilecek. Sabah 07.30'da başlayacak uygulama kapsamında bazı güzergahlar çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak.

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Ankara'da yarın düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu, kent trafiğinde değişikliğe neden olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, koşu nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları ve uygulamanın başlayacağı saati duyurdu.

YASAK 07.30'DA BAŞLAYACAK

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'da başlayacak organizasyon öncesinde yarın sabah 07.30'dan itibaren belirlenen güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü iki yönde trafiğe kapatılacak. Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı yönüne iniş sağlayan yan varyantlar da araç geçişine kapalı olacak.

Kazım Karabekir Caddesi'nde Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm, Dögol Caddesi'nde ise Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki güzergah çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölümü ve Mevlana Bulvarı'ndan söz konusu caddeye iniş sağlayan yan varyantlar da kapatma uygulamasından etkilenecek.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölümü, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki kısmı ve Gençlik Caddesi'nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Anıt Caddesi'nin tamamında ve kapatılan güzergahlara bağlanan cadde, sokak ve varyantlarda da çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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