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Ankara'daki can pazarının şahidi konuştu: Tesadüfen geçen ambulans hayat kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;daki can pazarının şahidi konuştu: Tesadüfen geçen ambulans hayat kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da can pazarının yaşandığı kazada olaya ilk müdahale eden vatandaşlardan biri, yoldan tesadüfen geçen ambulans ve itfaiye aracını durdurduklarını, acil yardımın yapıldığını anlattı. Ortamı anlatan vatandaş "Kimisinin ayağı, eli, kolu ve başı kanlar içindeydi. Ailelerine telefon açtık. 'Durum böyle, endişe yapmayın' dedik" ifadeleriyle yaşananları aktardı. 

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 9 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı olayda  çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar çevre hastanelere nakledildi.

ENKAZ 9 SAAT SONRA KALKTI

İçerisinde 39 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsün enkazı ise ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç yardımı ile kaldırıldı.

Ankara'daki can pazarının şahidi konuştu: Tesadüfen geçen ambulans hayat kurtardı - 1. Resim

Kazaya uğrayan otobüsün Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) hiç uğramadığı ve terminal yakınlarında bir süre yolcu bekledikten sonra yoluna devam ettiği öğrenildi. Kaza sebebiyle bir kısmı trafiğe kapatılan yol ise enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

Ankara'daki can pazarının şahidi konuştu: Tesadüfen geçen ambulans hayat kurtardı - 2. Resim

KAZAYA MÜDAHALE EDEN VATANDAŞ KONUŞTU

Kazaya ilk müdahale eden vatandaşlardan olan bir kişi ise, "İlk yetiştiğimizde yolu kapattık, 112'yi aradık. Oradan tamamen tesadüfen geçen hasta taşıyan ambulans ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracını durdurduk. İlk müdahaleleri yaptık. Bayağı bir can pazarı olduğu için herkes bir endişe ve korku içinde müdahale etmeye çalıştı. Arabaları zor durdurabildik başka bir kazaya sebebiyet olmaması için. Yaralılar çoktu.

Ankara'daki can pazarının şahidi konuştu: Tesadüfen geçen ambulans hayat kurtardı - 3. Resim

Otobüsten düşen, arka, ön ve yan camlardan fırlayanlar vardı. İlk yaralı olanları biz kenara çektik, ailelerine telefon açtık. 'Durum böyle, endişe yapmayın' dedik. Diğerleri için de elimizden gelen bir şey yoktu. Sonra ambulanslar gelmeye başladı. Ani can kaybı yaşanmıştı orada. Kimisinin ayağı, eli, kolu ve başı kanlar içindeydi. Otobüs bizim 500 metre ilerimizdeydi" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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