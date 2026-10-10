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Ankaralılar dikkat! Emniyet duyurdu, yarın birçok yol trafiğe kapanacak

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Ankaralılar dikkat! Emniyet duyurdu, yarın birçok yol trafiğe kapanacak
Başlık ResmiAnkaralılar dikkat! Emniyet duyurdu, yarın birçok yol trafiğe kapanacak

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle Ankara’da bazı yollar yarın saat 06.30’dan itibaren ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak. Kapanmaların etkinlik bitimine kadar sürmesi beklenirken, sürücülerin güzergâhlarını buna göre planlaması gerekiyor.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Atletizm Federasyonu’nun organizesinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu nedeniyle saat 06.30’dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yolların etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe yollar şöyle:

"Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan kısmı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Söğütözü Caddesi arasında kalan kısmı Eskişehir yolu istikameti tek yönlü, Söğütözü Caddesi’nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı çift yönlü, Nizami Gencevi Caddesi’nin tamamı çift yönlü, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin 2150. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı çift yönlü."

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Ayrıca ihtiyaç olması halinde belirtilen yollar ile bu yollara açılan cadde ve sokakların tamamının da çift yönlü olarak etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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