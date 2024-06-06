Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu

Başkent bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Yolların göle döndüğü kentte şiddetli fırtına nedeniyle reklam panosu devrildi. Yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Türkiye sıcaktan kavrulurken, Ankara bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına reklam tabelasının devrilmesine yol açtı. Yağmurdan sığınan bir vatandaş hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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5 DAKİKA YETTİ

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliğinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il merkezinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA YILDIRIM DÜŞTÜ

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı. Seyir halindeki otomobile de yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Ankara Eryaman’da motosiklete yıldırım düştü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

SIĞINDIĞI TABELA MEZARI OLDU

Ankara'da Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.