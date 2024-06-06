Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu

Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Yolların göle döndüğü kentte şiddetli fırtına nedeniyle reklam panosu devrildi. Yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Türkiye sıcaktan kavrulurken, Ankara bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına reklam tabelasının devrilmesine yol açtı. Yağmurdan sığınan bir vatandaş hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

5 DAKİKA YETTİ

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Ankara'da şiddetli fırtına can aldı! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu - 1. Resim

Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliğinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il merkezinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu - 2. Resim

SEYİR HALİNDEKİ ARACA YILDIRIM DÜŞTÜ 

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı. Seyir halindeki otomobile de yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Ankara Eryaman’da motosiklete yıldırım düştü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu - 3. Resim

SIĞINDIĞI TABELA MEZARI OLDU

Ankara'da Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Ankara'yı sağanak yağış vurdu! Sığındığı tabela ölümüne neden oldu - 2. Resim

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sinemada bu hafta | ''Bad Boys'' serisine dördüncü halka: Will Smith yine kavgaya geldi!17 dilde sesli rehberlik hizmeti veriliyor! Kız Kulesi’ne 235 bin ziyaretçi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanlar içinde bulundu! Genç kadının feci ölümü kocasını şoka soktu - GündemGenç kadının feci ölümü dehşete düşürdüKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...