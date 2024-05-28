Anne-babalar bu karar sizi ve çocuklarınızı ilgilendiriyor! MEB duyurdu: Artık yasak olacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yeni müfredatı onaylamasının ardından bakanlığın bir kararı daha ortaya çıktı. Buna göre, okul önlerinde seyyar satıcıların satış yapması yasaklanacak. Öğrenciler okul önlerindeki seyyar satıcılardan yiyecek ve içecek satın alamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okullara bilgilendirme formu gönderdi. Memurlar.net'in haberine göre, açıklamada genelgeye riayet edilmediği yönünde bakanlığa bildirimler yapıldığı belirtildi:

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır."

SEYYAR SATIŞLARA SON

Kurallara uygun ürünlerin tüketime sunulmasının önemi altı çizilen açıklamada, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.

'SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN...'

Bu itibarla, okul/kurumlarda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde sunulan yiyecek ve içeceklerin 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi kapsamında yer alan "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Tutanağı" na uygunluğun sağlanması, okul bahçesi önüne gelen seyyar satıcılara 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kuramlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesinin (B) Bölümü l'nci maddesinin "k" bendinde yer alan, "Okul/kurum yönetimince öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda bilgilendirilmesi ile okul/kurumu etkileyen kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda önleyici gerekli tedbirlerin alınması," ifadesi doğrultusunda işlem yapılması gerekli görülmektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlığın korunması ilkesi içinde yukarıda belirtilen hususlara göre süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınması uygun görülmektedir."