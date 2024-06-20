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Annesiyle tartışıp evden kaçan Hilal Ece 10 gün sonra bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de annesiyle tartışan 17 yaşındaki Hilal Ece T. annesinin 'evine dön' çağrıları sonrası bulundu. 10 gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun devlet korumasına alındığı yapılacak soruşturmanın ardından ailesine teslim edileceği kaydedildi. 

Mersin'de yaşayan 17 yaşındaki Hilal Ece T., 10 Haziran Pazartesi günü annesiyle tartıştı. Cep telefonundaki mesajlar nedeniyle çıkan tartışmada anne cep telefonunu alarak kızını odasına gönderdi. 

Çocuk, kimsenin haberi olmadan evden ayrıldı. Emine T. sabah uyandığında kızının evde olmadığını fark etti.

ANNENİN ACI YAKARIŞI

Çevrede yaptığı aramalara rağmen kızını bulamayınca eşiyle polise kayıp başvurusunda bulunan anne Emine T., gazeteciler aracılığıyla da kızına 'evine dön' çağrısında bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri de 17 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlattı.

10 GÜN BULUNDU

Yaklaşık 10 gün sonra kayıp olan Hilal Ece T.'nin bulunduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kızın, gerçekleştirilecek soruşturmanın ardından ailesine teslim edileceği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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