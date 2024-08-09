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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya&#039;da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Kaş'ta büyüklüğü 4.1 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin güneyi artçı sarsıntılarla korku ve paniği yaşamaya devam ediyor. 

AFAD saat 10.38'de Antalya'nın Kaş ilçesinde büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 11. 76 olarak kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 4.1, derinliğini ise 5 olarak açıkladı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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