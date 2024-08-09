Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kaş'ta büyüklüğü 4.1 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Naci Görür Adana'da meydana gelen 3 depremle ilgili konuştu: 6 Şubat depremlerinin etkisi var

Naci Görür Adana'da meydana gelen 3 depremle ilgili konuştu: 6 Şubat depremlerinin etkisi var

Ülkenin güneyi artçı sarsıntılarla korku ve paniği yaşamaya devam ediyor.

AFAD saat 10.38'de Antalya'nın Kaş ilçesinde büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 11. 76 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 4.1, derinliğini ise 5 olarak açıkladı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...