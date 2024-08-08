Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Antalya&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Gündem Haberleri

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,06 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli depreme yönelik verileri açıkladı.

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya Kaş açıklarında korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı. 

Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

KAŞ AÇIKLARINDA 3,3'LÜK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,3 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 20.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,06 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Akdeniz merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,4 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye istedi! Avrupa basını sürpriz gelişmeyi duyurduTFF'den Yargıtay üyelerine görev yok! İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hüseyin Yayman'dan META'ya 'çifte standardı kaldır' çağrısı! Milletvekilleri Instagram ve Roblox için toplanacak - GündemInstagram ve Roblox ne zaman açılacak?Nacir Görür yüzde vererek uyardı! O bölgede 7'nin üzerinde deprem olabilir - GündemO bölgede 7'nin üzerinde deprem olabilirBaraj gölü piknik yapan aileyi yuttu! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu - GündemBaraj gölü piknik yapan aileyi yuttu!Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Suriye diplomasisi - GündemAnkara'da Suriye diplomasisi! Kritik hamleAstsubay Muhammet Kalaz görevi başında şehit oldu - GündemAstsubay Muhammet Kalaz görevi başında şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan 'FETÖ' görüşmesi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama ile görüştü! FETÖ hamlesi
Sonraki Haber Yükleniyor...