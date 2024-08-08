Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,06 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli depreme yönelik verileri açıkladı.

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Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya Kaş açıklarında korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı.

KAŞ AÇIKLARINDA 3,3'LÜK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,3 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 20.07 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,06 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Akdeniz merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,4 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.