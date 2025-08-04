Antalya'da dev operasyon! 80 kişi yakalandı: Hapis cezası olanlar da var

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama", "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "şantaj", "uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma" suçlarından aranan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs ile ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 55 şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi.