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Antalya'da dev operasyon! 80 kişi yakalandı: Hapis cezası olanlar da var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da dev operasyon! 80 kişi yakalandı: Hapis cezası olanlar da var
Antalya, Yakalama, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da emniyet ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda "kesinleşmiş hapis cezası" ile aranan 25 şahıs ve "ifadesine yönelik aranan" 55 şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs, yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama", "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "şantaj", "uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma" suçlarından aranan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs ile ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 55 şahıs olmak üzere toplam 80 şahıs yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da dev operasyon! 80 kişi yakalandı: Hapis cezası olanlar da var - 1. Resim

"SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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