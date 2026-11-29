Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde siparişini teslim almak isteyen kadını darbeden kuryenin tutuklandığını açıkladı. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans mesajı veren Gürlek, adli sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.

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Antalya'da siparişini almak isteyen kadına yumrukla saldıran motokuryeye ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi ve mazereti olamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz."

Saldırıya uğrayan kadına geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, "Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda 27 Kasım'da meydana gelen olayda, mobil uygulama üzerinden market siparişi veren kadın ile siparişi getiren motokurye arasında tartışma çıkmıştı.

Kadını duvar dibine sıkıştırarak yumrukla saldıran motokurye, getirdiği siparişleri de alarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Saldırıda burnu ve dişi kırılan, başını yere çarpması sonucu da yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kadının kızı, sosyal medya hesabından şüphelinin bulunarak cezalandırılmasını istemişti.

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