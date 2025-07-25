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Görevinden uzaklaştırılmıştı! Abdurrahman Tutdere hakkında yeni karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Görevinden uzaklaştırılmıştı! Abdurrahman Tutdere hakkında yeni karar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tutdere'nin ev hapsi kararı mahkemece kaldırıldı.

Hakkında 8 Temmuz’da "ev hapsi" kararı verilerek görevinden uzaklaştırılan CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Abdurrahman Tutdere'nin "yurt dışı yasağı" ise sürecek.

NE OLMUŞTU?

5 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleştirilen operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile aynı gün gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Tutdere aynı zamanda görevinden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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