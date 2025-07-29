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Araç değil insan yıkandı! Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaş böyle serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat, Sıcak Hava, Oto Yıkama, Serinleme, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta bir kişi sıcağa daha fazla dayanamayınca çareyi oto yıkamacıda duş almakta buldu. O anlar görenleri şoke etti.

Tokat’ta otomobilini yıkatan bir vatandaş, kavurucu sıcağa dayanamayarak oto yıkama istasyonunda suyla serinledi.

Araç değil insan yıkandı! Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaş böyle serinledi - 1. Resim

Benzin istasyonundaki çalışan, müşterisinin isteği üzerine tazyikli suyla serinlemesine yardımcı oldu. O anlar çevredeki vatandaşların bakışları arasında gerçekleşti.

Araç değil insan yıkandı! Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaş böyle serinledi - 2. Resim

Kentte son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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