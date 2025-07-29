Araç değil insan yıkandı! Tokat'ta sıcaktan bunalan vatandaş böyle serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2025 16:20 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 16:36 - Güncelleme:

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Tokat’ta bir kişi sıcağa daha fazla dayanamayınca çareyi oto yıkamacıda duş almakta buldu. O anlar görenleri şoke etti.

Tokat’ta otomobilini yıkatan bir vatandaş, kavurucu sıcağa dayanamayarak oto yıkama istasyonunda suyla serinledi. İlgili Haber Dilan Çıtak polisin üzerine araç sürmüştü: Yasemin Şefkatli’den bomba gönderme! Ardından gelen paylaşım olay oldu Benzin istasyonundaki çalışan, müşterisinin isteği üzerine tazyikli suyla serinlemesine yardımcı oldu. O anlar çevredeki vatandaşların bakışları arasında gerçekleşti. Kentte son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız