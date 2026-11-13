Muğla'da otomobil dolandırıcılarının satış hilelerine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin kamu hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan araçları satın aldıkları ve araçların kilometrelerini düşürdükleri tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin düşürüldüğü belirlendi.

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Muğla'da kamu kurumlarından ihale yoluyla satın aldıkları araçların kilometrelerini düşürerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, kamu hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan araçları satın aldığı belirlendi.

Yürütülen araştırmada galerinin 52 araç satın aldığı, bunlardan 28'inin satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Araç satışında kilometre hilesi: 200 bin düşük gösteren dolandırıcılar tutuklandı

200 BİN KM DÜŞÜRDÜLER

Satılan araçlardan 5'inin kilometrelerinin, üçüncü kişilerin kullanımındayken yapılan kontrollerde 100 bin ila 200 bin düşürüldüğü belirlendi.

Diğer araçların farklı illere satıldığı, bir kısmının ise satış için bekletildiği tespit edildi.

Araç satışında kilometre hilesi: 200 bin düşük gösteren dolandırıcılar tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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