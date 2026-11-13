Omoda & Jaecoo Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: 310.000 TL’lik indirim
Omoda & Jaecoo Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Kasım ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.
Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Kasım 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.
Omoda&Jaecoo modelleri, Kasım ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.
OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR
Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.
Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Omoda 5’e Ağustos ve Eylül aylarında zamlanan modele Ekim ayında zam yapılmadı. Kasım ayında ise indirim uygulanıyor.
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Ekim Fiyatı
|Kasım Fiyatı
|Ultima
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.275.000 TL
|2.015.000 TL
Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7 Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam gelmişti. Ekim ayında liste fiyatı sabit kapan modelde Ekim ayına özel 90 bin TL’lik indirim uygulandı. Kasım ayında ise modelin fiyatı indirimli haliyle sabit kaldı.
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Liste Fiyatı
|NEO
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.800.000 TL
Jaecoo 7 Kasım ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Ekim Fiyatı
|Kasım Fiyatı
|Revive
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.390.000 TL
|2.350.000 TL
|Evolve
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.700.000 TL
|2.390.000 TL
|Evolve
|4x4
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.910.000 TL
|2.900.000 TL