Omoda & Jaecoo Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Kasım ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.

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Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Kasım 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Omoda&Jaecoo modelleri, Kasım ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Omoda & Jaecoo Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: 310.000 TL’lik indirim

OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.

Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Omoda 5’e Ağustos ve Eylül aylarında zamlanan modele Ekim ayında zam yapılmadı. Kasım ayında ise indirim uygulanıyor.

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Ekim Fiyatı Kasım Fiyatı Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.275.000 TL 2.015.000 TL

Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7 Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam gelmişti. Ekim ayında liste fiyatı sabit kapan modelde Ekim ayına özel 90 bin TL’lik indirim uygulandı. Kasım ayında ise modelin fiyatı indirimli haliyle sabit kaldı.

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Liste Fiyatı NEO 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.800.000 TL





Omoda & Jaecoo Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı: 310.000 TL’lik indirim

Jaecoo 7 Kasım ayı fiyat listesi…

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Ekim Fiyatı Kasım Fiyatı Revive 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.390.000 TL 2.350.000 TL Evolve 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.700.000 TL 2.390.000 TL Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.910.000 TL 2.900.000 TL

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