Aralarında İstanbul da var! Meteoroloji sağanak beklenen illeri açıkladı

Meteoroloji son dakika uyarısı verdi, bunaltan yaz sıcaklarına kısa bir mola verileceğini açıkladı. Hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna dair son bilgileri paylaşan Meteoroloji, sağanak beklenen illeri tek tek duyurdu. Bu iller arasında İstanbul da yer aldı.

Hafta sonu planı yapan vatandaşların merakla beklediği hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmiyor ancak bazı kentlerde yaz yağmuru etkisini gösterecek. İstanbul dahil olmak üzere Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok kentinde pazar günü yağmur var. Bugün ise Trakya ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor.

İşte 14-15 Haziran 2025 hava durumu tahminleri...

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

14 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 3 büyükşehirde beklenen hava durumuna dair tahminlerde bulundu.

Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek" ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul'da cumartesi yağış beklentisinin olmadığını ancak pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini anlatarak, kentte havanın cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini bildiren Tekin, kentte hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında seyredeceğini ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini kaydetti.

İşte il il, bölge bölge hava durumu...

15 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Denizli çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 20°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batısının çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık