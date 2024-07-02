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'Arapları Yıldırma' diye grup açmışlardı: Bursa Valiliği provokasyona 'dur' dedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Valiliği provokasyon yapan hesaplara karşı harekete geçti. Valilik sosyal medya üzerinden provokatör söylemlerde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Kayseri'de 7 yaşındaki bir çocuğun yabancı uyruklu bir kişi tarafından istismar edilmesi üzerine önce kentte ardından Türkiye genelinde olaylar çıktı. Yabancı uyruklulara ait ev ve iş yerlerine bazı gruplar tarafından saldırı düzenlendi. 

Saldırıların olduğu yerlerden biri de Bursa olmuştu. Bursa Valiliği provokasyon yapan hesaplara karşı harekete geçti ve bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Bursa Valiliği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

Çeşitli sosyal medya platformlarında "Arapları Yıldırma" vb. isimlerle gruplar oluşturarak vatandaşlarımızı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde provokatör söylemlerle Bursa'mızda huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan F.K. isimli hesap yöneticisi yakalanarak gözaltına alınmış olup Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde adli işlemleri devam etmektedir. Bu şekilde provokatör faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir.

Güvenlik güçlerimiz suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bursa'mız tarih boyunca farklı kültür ve milletlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı, hoşgörü ve kardeşliğin simgesi olmuş kadim bir şehirdir. Toplumumuzdaki huzur ve güvenliği sağlamak hepimizin ortak görevidir. Hiçbir gerekçe şiddeti mazur gösteremez. Bu nedenle herhangi bir provokasyona kapılmadan yasalara ve insani değerlere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak adına emniyet güçlerimizin çalışmalarını kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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