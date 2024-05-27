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Ardahan'da üçüncü taşkın! Ovaydı, göl oldu... Görenler sahil sandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ardahan&#039;da üçüncü taşkın! Ovaydı, göl oldu... Görenler sahil sandı
Kura Nehri, Ardahan, Su Baskını, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da yağışların ve eriyen kar sularının etkisiyle Kura Nehri üçüncü kez taşınca göle dönen ovada sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni yeniden taşırdı. Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri 3'üncü kez taştı.

Ardahan'da üçüncü taşkın! Ovaydı, göl oldu... Görenler sahil sandı - 1. Resim

Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, ova kıyısında bazı vatandaşlar da piknik yaparak günün tadını çıkardı. Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Burası artık Ardahan’ın denizi oldu" dedi.

Ardahan'da üçüncü taşkın! Ovaydı, göl oldu... Görenler sahil sandı - 2. Resim

Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan’ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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