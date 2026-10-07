ASELSAN'dan 195 milyon dolarlık yeni anlaşma!
ASELSAN ile SSB arasında 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi imzalandı.
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ASELSAN, radar sistemlerinin tedariki için Savunma Sanayii Başkanlığıyla sözleşme imzaladı.
ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme radar sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Sözleşmenin toplam bedeli 195 milyon ABD doları olarak açıklandı.
Proje kapsamındaki teslimatların belirlenen takvim dahilinde güvenlik güçlerine teslim edilmesi planlanıyor.
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