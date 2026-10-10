ASELSAN'ın dron avcısı GÖKALP sahneye çıktı! Hedefini havada imha etti

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, gerçekleştirilen demo faaliyetinde kabiliyetlerini sergiledi. Radar tarafından tespit edilen hedef dron, GÖKALP E1 önleyici dronu tarafından doğrudan çarpma yöntemiyle havada imha edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği yeni nesil savunma teknolojilerini test etmeyi sürdürüyor. ASELSAN'ın Oğulbey Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi demo faaliyetinde, farklı savunma bileşenlerinin koordineli çalışmasıyla hedef dron başarıyla etkisiz hale getirildi.

ASELSANın dron avcısı GÖKALP sahneye çıktı! Hedefini havada imha etti

HEDEFİ RADAR TESPİT ETTİ, GÖKALP HAVADA İMHA ETTİ

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında hedef dron, ASELSAN'ın AURA radarı tarafından tespit edildi. Radardan elde edilen anlık veriler, DRONEDEF sisteminin komuta kontrol yazılımı aracılığıyla GÖKALP E1 önleyici dronuna aktarıldı.

Hedefe yönlendirilen GÖKALP E1, düşman İHA'larını etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemini kullanarak hedef dronu havada imha etti.

Testte radar, komuta kontrol yazılımı ve önleyici dronun birbiriyle entegre çalışma kabiliyeti de başarıyla sergilendi.

ASELSANın dron avcısı GÖKALP sahneye çıktı! Hedefini havada imha etti

DÜŞMAN DRONLARINA KARŞI OTONOM SAVUNMA

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP, radar ve elektro-optik sensörlerden yararlanarak hava tehditlerini tespit ediyor. Sistem, tehdit olarak belirlenen dronları önleyici İHA'lar aracılığıyla otonom olarak etkisiz hale getirebiliyor.

Geleneksel hava savunma çözümlerinden farklı olarak dronlara karşı doğrudan çarpma yönteminden yararlanan sistem, özellikle insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere karşı alternatif bir önleme kabiliyeti sunuyor.

ASELSANın dron avcısı GÖKALP sahneye çıktı! Hedefini havada imha etti

ARACA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR

GÖKALP'in dikkat çeken özellikleri arasında mobil yapısı da bulunuyor. Araca entegre edilebilen sistem, farklı görev bölgelerine taşınarak İHA tehditlerine karşı savunma oluşturulmasına imkân tanıyor.

ASELSAN, GÖKALP'in tam mobilite sağlayan ve maliyet etkinliği hedefleyen bir İHA önleme çözümü olduğunu vurguluyor.

Oğulbey Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen başarılı demo faaliyetiyle sistemin hedef tespit, veri aktarımı ve otonom önleme aşamalarındaki entegre çalışma kabiliyeti sahada gösterilmiş oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala