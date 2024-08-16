Ateşkes müzakereleri hangi aşamada? Hamas'tan masaya geri dönüş sinyali

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayan Gazze'de ateşkes müzakerelerinden henüz olumlu sinyaller almadıklarını açıkladı. İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından dün gerçekleştirilen ateşkes görüşmesine katılmayan Hamas'ın masaya geri dönebileceği belirtildi.

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Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha’da devam eden ateşkes müzakerelerinden henüz olumlu sinyaller gelmediğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıklamıştı. Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha’da devam eden müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Görüşmelere direkt olarak katılmayan Hamas, müzakerelerin ne aşamada olduğuna ilişkin belirgin bir tablo olmadığını dile getiren Hamdan, “Müzakereciler anlaşmazlıkları gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. Ancak, İsrail tarafının koşulları arttırdığı açık, yeni konular konuşuyorlar” dedi.

HAMAS MASAYA GERİ DÖNEBİLİR

Hamdan, İsrail’in olumlu sinyal vermesi durumunda Hamas’ın yeniden müzakerelere katılabileceğini sözlerine ekledi.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ DOHA'DA BAŞLADI

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başladığı ancak Hamas'ın katılmadığı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yıkıcı savaşını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğunda yeni bir müzakere sürecinin Doha'da başladığı belirtildi.

Doha'daki müzakerelere İsrail heyetinin katıldığı ancak Hamas'ın katılmayı reddettiği, Hamas ve diğer Filistinli grupların Tel Aviv'den "ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi doğrultusunda geçen ay sağlanan mutabakata bağlı kalmasını" istediği aktarıldı.