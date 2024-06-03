Atın kaçırdığı adam 1 buçuk saat sonra bulundu

Sivas'ta Havaş Ceddu isimli adam, at binerek dolaşmaya çıktı başına gelmeyen kalmadı. Kızılırmak'ın ortasına kadar giden atın paniklemesiyle suya düşen Ceddu, bir buçuk saat orada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine adam kurtarıldı, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

Trajikomik olay Sivas'ta gerçekleşti. Kayseri Caddesi'nde Havaş Ceddu isimli bir şahıs ata binerek dolaşmak istedi. O sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak'a girdi.

Irmak'ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya düştü.

KAYBOLDUĞU BİR BUÇUK SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irmak'ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.