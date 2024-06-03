Yüzme bilmeden Adana'da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın

Adana'daki bunaltıcı sıcaklar yüzünden serinlemek için kanala girenlerin çoğul boğulma tehlikesi geçiriyor. Yüzme bilmeyenlerin kanala girmemesi için şiddete başvurduklarını söyleyen gençler, "Anneleri babaları ağlayacağına onlar ağlasın" dedi.

Adana'da 47 dereceyi gören hava sıcaklığı birçok vatandaşı bunalttı. Serinlemek için sulama kanalına girenler arasında yüzmeyi bilmeyenler de oluyor. Acı haberlerin gelmesine dayanamayan bir grup genç, boğulmaların önüne geçmek için ilginç bir yol izliyor.

10 YILDA 250'DEN FAZLA KİŞİ SULAMA KANALINDA BOĞULARAK ÖLDÜ

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.

YÜZME BİLMEYENLERİ DÖVÜYORLAR

15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, "Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın" dedi.

"AİLELER AĞLAYACAĞINA ONLAR AĞLASIN"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, "Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti. Aileleri ağlayacağına onlar ağlasın." ifadelerini kullandı.