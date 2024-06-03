Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yüzme bilmeden Adana'da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın

Yüzme bilmeden Adana'da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüzme bilmeden Adana&#039;da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'daki bunaltıcı sıcaklar yüzünden serinlemek için kanala girenlerin çoğul boğulma tehlikesi geçiriyor. Yüzme bilmeyenlerin kanala girmemesi için şiddete başvurduklarını söyleyen gençler, "Anneleri babaları ağlayacağına onlar ağlasın" dedi.

Adana'da 47 dereceyi gören hava sıcaklığı birçok vatandaşı bunalttı. Serinlemek için sulama kanalına girenler arasında yüzmeyi bilmeyenler de oluyor. Acı haberlerin gelmesine dayanamayan bir grup genç, boğulmaların önüne geçmek için ilginç bir yol izliyor.

10 YILDA 250'DEN FAZLA KİŞİ SULAMA KANALINDA BOĞULARAK ÖLDÜ

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.

Yüzme bilmeden Adana'da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın - 1. Resim

YÜZME BİLMEYENLERİ DÖVÜYORLAR

15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, "Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın" dedi.

Yüzme bilmeden Adana'da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın - 2. Resim

"AİLELER AĞLAYACAĞINA ONLAR AĞLASIN"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, "Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti. Aileleri ağlayacağına onlar ağlasın." ifadelerini kullandı.

Yüzme bilmeden Adana'da sulama kanalına girenleri dövüyorlar: Anneleri ağlayacağına onlar ağlasın - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Motosiklet de çalıntı çıktı - GündemHem alkollü hem ehliyetsiz! Motosiklet de çalıntı çıktıKastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi - GündemKastamonu’da feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildiÇankırı’da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - GündemAlacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralıSivas'taki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda kahreden ölüm - GündemBir anda yere yığıldı! Minik Asel'den acı haberSilivri'de boya fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - GündemSilivri'de boya fabrikasında yangın! Ekipler olay yerindeEvden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulundu - GündemEvden koku gelince anlaşıldı: Cesedi 10 gün sonra bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...