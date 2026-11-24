Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yaptı. Lodosun karayele dönmesiyle sıcaklığın 12 derece birden düştüğü İstanbul'da termometreler yarın gece 0 dereceyi görecek; Valilik megakent için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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Yurt genelinde etkili olan ılık bahar havası, yerini Balkanlar üzerinden giriş yapan dondurucu soğuklara bıraktı. İstanbul'da rüzgarın lodostan karayele dönmesiyle birlikte hava sıcaklığı bir anda 12 derece gerilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına beklenen 19 il için de alarm seviyesini yükseltti.

YARIN GECE SIFIR DERECEYE DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre; gece saatlerinde 6 dereceye kadar inen İstanbul'daki sıcaklığın bugün gün içinde 7-8 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Asıl soğuk havanın etkili olacağı yarın gece ise termometrelerin 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valiliği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına ineceğini duyurdu. Açıklamada, yarın sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi. Valiliğin paylaştığı verilere göre megakentte 3 günlük sıcaklık tablosu şöyle şekillenecek:

24 Kasım Salı: En düşük 6, en yüksek 9 derece

25 Kasım Çarşamba: En düşük 0, en yüksek 9 derece

26 Kasım Perşembe: En düşük 1, en yüksek 13 derece

19 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Giresun, Bayburt, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun ve Trabzon çevreleri için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapılırken; Antalya, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Zonguldak, Aksaray, Bartın ve Düzce illerinde fırtına ile kuvvetli sağanağa karşı dikkatli olunması istendi.

Atkı, eldiven, bere ne varsa çıkarın! Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek, 19 ile sarı kodlu uyarı

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL?

Marmara ve Ege: Marmara genelinde hissedilen sıcaklık 10 derecenin altına gerilerken Sakarya çevrelerinde hafif yağış görülüyor. Ege'de ise karayelle birlikte soğuyan havaya İç Ege boyunca yağmur geçişleri eşlik ediyor.

İç Anadolu ve Akdeniz: Akdeniz'de gün boyu sağanak yağmur etkili olurken, İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas ve Kayseri hattındaki yağışların gece saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönmesi öngörülüyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Batı Karadeniz'den başlayarak Doğu Karadeniz'e uzanacak şiddetli yağışların Bolu, Kastamonu ve 850 metre rakımın üzerindeki noktalarda kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde ise Erzincan, Erzurum ve Bingöl boyunca yoğun kar yağışı beklenirken, Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altına inecek.

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