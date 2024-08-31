Erdoğan yeni av sezonu için "Vira Bismillah" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışında konuştu. Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek, yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

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BİR KAPTANIN OĞLU OLARAK HEYECANINIZI GÖRÜYORUM

"2024-2025 Su Ürünleri Avcılık Sezonu başlıyor. Her sezon olduğu gibi "Vira Bismillah" diyerek sezonumuzu açıyoruz. Bu meslek Yunus Aleyhisselamın mesleğidir. "Ya Nasip" diyenlerin mesleğidir. Bir kaptanın oğlu, bir kardeşiniz olarak heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Tüm balıkçı kardeşlerimiz için Rabbimden bereketli başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını temenni ediyorum.

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SEKTÖRE 35 MİLYAR TL DESTEK SAĞLADIK

Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. 23 milyar lira yakıt desteği, 16 milyar yetiştiricilik desteği başta olmak üzere 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık.

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100 MİLYON BALIK YAVRUSUNU SULARLA BULUŞTURDUK

Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. 2023'te 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Balıkçılarımızın çabaları ve desteklerimiz sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. Yıllık üretim miktarı 1 milyon tonu geçerek rekorlara yenisi eklendi. İhracatta da her yıl rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık."

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor.

MUHALEFETE SU KİRLİĞİ TEPKİSİ

Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz.

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15 ÜLKE İLE BALIKÇILIK ANLAŞMASINA İMZA ATTIK

Her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Geçen yıl anlaşma sayısı 10 olan ülke sayısını 15'e çıkardık. 12 ülkeyle müzakerelerde son aşamaya geldik. 8 farklı ülkede avcılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sürdürebilir balıkçılık için denizlerimizi korumalıyız. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız.

BALIKÇILIKTA ULUSLARARASI HEDEF

Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Sizden beklentim, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Bu denizler bu balıklar miras değil emanettir. Denizlerimizin korunmasına balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini diliyorum. Sizlere bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.