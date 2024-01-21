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    Avcılar'da deprem gibi olay! İstinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Marmara'da yaşanacak olası bir depremde en çok etkilenecek yerlerin başında gelen İstanbul'un Avcılar ilçesinde korkutan bir olay meydana geldi. 4 katlı binanın istinat duvarı yan tarafındaki inşaat nedeniyle şiddetli sarsıntıyla çöktü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

    Avcılar&#039;da deprem gibi olay! İstinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da olası Marmara Depremi'nin gerçekleşmesi her an beklenirken, depremden en çok etkilenecek yerlerin başında gelen Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı! Avcılar'da 4 binanın istinat duvarı çöktü.

    AVCILAR'DA KORKULAN ANLAR

    Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken, olayda yaralanan olmadı.

    Avcılar'da deprem gibi olay! İstinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktü

    Edinilen bilgilere göre binanın istinat duvarının çökmesinde hemen yanında temel kazısı yapılan inşaat etkili oldu. İstinat duvarı yıkılan bina sakinlerinden Müslüm Damar, "Bizim istinat duvarının altını oymuşlar" diyerek tepkide bulundu. Damar şu ifadeleri kullandı:

    "DUVAR ŞİDDETLİ BİR SARSINTIYLA ÇÖTKÜ"

    “İnşaat vardı, inşaatta gündüzleri çalışma var. Ağır makine çalışıyor ve binamızda sarsıntı oluyordu. Bu arada bizim istinat duvarının altını oymuşlar. Altı oyulduğu için duvar çökmüş. Oğlumun evi burası, geldiğimde bitişikteki inşaat temel çalışması yaparken istinat duvarını yıkmışlar. Burada çocuklar şiddetli bir sarsıntı hissetmişler. Vakit akşam vakti olduğu için bir şey görünmüyordu.

    Avcılar'da deprem gibi olay! İstinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktü

    "KENARDAN YÜRÜRSENİZ BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"

    Çalışan adamlarında işleri bitmiş gitmek üzerelerdi. Ustalarına söyledik nasıl olacak yukarda 5 aile yaşıyor. Bana kenarlardan yürürseniz bir şey olmaz dediler. Bende belediyeye telefon ettim. Belediye yapı denetime şikayetimi iletti. Daha sonra 112’yi aradım. Bir memurla görüştük. Memur hemen ekibi yönlendirdi. Sonrasında zabıta ekipleri ve itfaiye geldi. Yapılan denetleme sonrası itfaiye burada oturabileceğimizi söyledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AvcılarDepremİstinat Duvarı
    Haberler > Gündem > Avcılar'da deprem gibi olay! İstinat duvarı şiddetli sarsıntıyla çöktü
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