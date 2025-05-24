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İETT otobüslerinde peş peşe bebek arabası kazaları! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü şoförlerinin dikkatsiz ve aceleci davranışları sebebiyle peş peşe bebek arabası kazaları yaşandı. Önceki gün bir çocuk, otobüsten inerken kapıya sıkıştı. Bugün ise annenin inmesini beklemeyen sürücü, bir çocuğun arabasından düşmesine neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olay görenleri şoke etti. Cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü şoförünün aceleci davranışı nedeniyle az kalsın bir facia yaşanacaktı.

KAPIYA SIKIŞTI

Annesi otobüsten indirirken kapıya sıkışan arabanın içindeki bebek aşağıya düştü. Anne çocuğa yardım etmeye çalışırken, şoför durmadan yoluna devam etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAMERADA

Aynı durakta benzer bir olayın dün de yaşanması dikkat çekti. Otobüsten bebek arabasıyla inen kadın, şoförün hızlı davranışı nedeniyle kapıya sıkıştı. Söz konusu 2 olay da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin ilkinde bebeğin otobüsten inerken arabasından düşmesi, diğerinde yine bebek arabasının kapıya sıkışması yer aldı.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada - 2. Resim

"ŞOFÖR DURMADAN GİTTİ"

Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan, "Dün ve bugün İETT durağında aynı şekilde olay yaşandı. Şoförün dikkatsizliğinden dolayı çocuklu kadınlar inerken çocuklar düştü ve kapıya sıkıştı. Bugün çocuk yere düştü, şoför durmadan gitti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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