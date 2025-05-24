İETT otobüslerinde peş peşe bebek arabası kazaları! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2025 17:13 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 17:35 - Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü şoförlerinin dikkatsiz ve aceleci davranışları sebebiyle peş peşe bebek arabası kazaları yaşandı. Önceki gün bir çocuk, otobüsten inerken kapıya sıkıştı. Bugün ise annenin inmesini beklemeyen sürücü, bir çocuğun arabasından düşmesine neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olay görenleri şoke etti. Cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü şoförünün aceleci davranışı nedeniyle az kalsın bir facia yaşanacaktı. İlgili Haber Şoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu! KAPIYA SIKIŞTI Annesi otobüsten indirirken kapıya sıkışan arabanın içindeki bebek aşağıya düştü. Anne çocuğa yardım etmeye çalışırken, şoför durmadan yoluna devam etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAMERADA Aynı durakta benzer bir olayın dün de yaşanması dikkat çekti. Otobüsten bebek arabasıyla inen kadın, şoförün hızlı davranışı nedeniyle kapıya sıkıştı. Söz konusu 2 olay da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin ilkinde bebeğin otobüsten inerken arabasından düşmesi, diğerinde yine bebek arabasının kapıya sıkışması yer aldı. "ŞOFÖR DURMADAN GİTTİ" Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan, "Dün ve bugün İETT durağında aynı şekilde olay yaşandı. Şoförün dikkatsizliğinden dolayı çocuklu kadınlar inerken çocuklar düştü ve kapıya sıkıştı. Bugün çocuk yere düştü, şoför durmadan gitti" dedi. İlgili Haber Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı! Yolcular yardım koştu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş