Aydın'da bir okulda 'cart curt' rahatsızlığı! Tepkiler sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aydın'da bir ortaokulda teneffüste çalınan müstehcen içerikli müzik çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ı göreve davet eden bazı vatandaşlar, bir eğitim kurumunda böyle bir müziğin çalınmasına isyan etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Cemal Gürbüz Ortaokulu'nda öğrencilere dinletilen müzik tepkilere neden oldu.Son ses müziğin açıldığı okulda, öğrencilere dinletilen şarkının sözlerinde, “Cart curt. Yırt onu, yırt, yırt” ifadeleri tepki topladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Müstehcen içerikli müziği duyan çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydedip tepki gösterdi. Tepki çeken uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, sessiz kalırken Aydın İl Milli Eğtim Müdürülüğü tarafından yaşanan rezaletle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.