Aydın'da bir okulda 'cart curt' rahatsızlığı! Tepkiler sonrası soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Nisan 2024 13:56 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme:

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Aydın'da bir ortaokulda teneffüste çalınan müstehcen içerikli müzik çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ı göreve davet eden bazı vatandaşlar, bir eğitim kurumunda böyle bir müziğin çalınmasına isyan etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.