AYM'den özel güvenlik kararı! Soruşturma kriteri kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi; anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle haklarında soruşturma yapılanların özel güvenlik görevlisi olamayacağı kriterini iptal etti.

YEŞİM ERASLAN -Anayasa Mahkemesinden özel güvenlikle ilgili tartışma oluşturacak bir iptal kararı geldi. Olay Erzurum’da yaşandı. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, baktığı bir davada, özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini Anayasa Mahkemesinin gündemine taşıdı. Daire, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’unda yer alan “Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar” başlığını taşıyan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak” hükmündeki “soruşturma” ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak iptalini istedi.

AYM, KURALI ANAYASAYA AYKIRI BULDU

Dosyayı gündemine alan AYM, düzenlemede yer alan ‘soruşturma’ ibaresini iptal etti. Özel güvenlik görevlilerinin haiz olduğu yetkiler ile toplumun mal ve can güvenliğinin sağlanmasındaki fonksiyonları gözetildiğinde bunların anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarını işlememiş kişilerden olmasının beklendiğine dikkat çeken AYM, kesinleşmiş bir mahkûmiyetin bulunmadığı bir dönemde alınacak tedbirlerin mahkûmiyetin kesinleşmesinden sonra alınacak tedbirler kadar ağır olmaması gerektiğini vurguladı. Kararda “Kamu yararının sağlanması amacına daha hafif bir sınırlamayla ulaşılması mümkünken hakkında soruşturma bulunan kişilere özel güvenlik görevlisi olma izni verilmemesini öngören kuralın çalışma hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirdiği sonucuna varıldı” denildi.

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KARŞI OY GEREKÇESİ: BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR

Oy çokluğu ile alınan karara, üyeler Muhterem İnce ile Metin Kıratlı katılmadı. Karşı oyda, özel güvenlik görevlilerinin toplumun mal ve can güvenliğinin sağlanmasındaki fonksiyonları dikkate alındığında, görev süresi boyunca haklarında soruşturma bulunmaması şartının aranmasının makul olduğuna işaret edildi. Karşı oyda şu tespitler yer aldı: Mahkûmiyet kararı bulunmayan evrede kimlik kartının iptal edilmesinin ağır bir tedbir olduğu ifade edilmiş ise de iptale sebep olan suçların niteliği gözetildiğinde, hakkında bu suçlardan soruşturma bulunan kişilerin göreve devam etmesinin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunduğu, söz konusu suçların görevin sağladığı yetkileri kötüye kullanılmasının zeminini oluşturabileceği açıktır. Özel güvenlik görevlisinin kimliği, kişiye verilen bir iş hakkı değil, yetkilendirilmeyi sağlayan bir belgedir. Nasıl ki ehliyet bir şoförün çalışması için gerekli olan bir belge ise, özel güvenlik görevlilerinin kimlik belgesi de bu işi yapabilmenin temel şartıdır. Özel güvenlik hizmetlerini yerine getirecek kişilerde bulunması gereken şartın ortadan kalkması kişinin o görevi yerine getirmek için gerekli belgenin iptal edilmesini gerektirmekte olup, çalışma özgürlüğünün ya da başka bir yerde çalışma hakkının elinden alınması söz konusu değildir.