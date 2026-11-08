AYM'ye üç ayrı başvuru: Partilerin simge ve isimleri ele alınacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; siyasi partilerin isim, rumuz ve amblemlerine ilişkin üç ayrı başvuruyu 11 Kasım’da görüşecek. DSP, Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin çeşitli talepleri gündemde olacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun 11 Kasım 2026 tarihli toplantı gündeminde, siyasi partilerin amblem ve işaretlerine dair üç kritik başvuru yer alıyor.

Başvurular, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık iddialarına dayanıyor.

Dosyalar, partilerin isim, rumuz ve amblemlerinin hükümsüz sayılması ile siyasi partiler sicilinden terkinini talep ediyor.

DSP'DEN GÜVERCİN İTİRAZI

Demokratik Sol Parti (DSP) 3 Şubat 2026’da kurulan Yeniden Umut Partisi’nin “mavi zemin üzerine beyaz güvercin” şeklindeki ambleminin kendi amblemine iltibasa yol açacak ölçüde benzer olduğunu ileri sürdü.

Başvuruda, amblemin Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu belirtilerek, 104. madde uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verilmesi istendi.

AYMye üç ayrı başvuru: Partilerin simge ve isimleri ele alınacak

ANAVATAN'DAN ARI BAŞVURUSU

Anavatan Partisi ise Anayol Partisi’nin kullandığı isim, rumuz ve Türkiye haritası üzerinde arı figürünün yer aldığı amblemin kendi kimliğiyle karıştırılabilecek derecede benzer olduğunu savundu.

Başvuruda, söz konusu unsurların Siyasi Partiler Kanunu’nun 69. maddesi gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talep edildi.

AYMye üç ayrı başvuru: Partilerin simge ve isimleri ele alınacak

BBP, İKİ PARTİ İÇİN TALEPTE BULUNDU

Büyük Birlik Partisi (BBP), 28 Eylül 2026’da kurulan Büyük Değişim Birlik Partisi ile 21 Eylül 2026’da kurulan Hakta Birlik Partisi’nin isimleri, rumuzları ve amblemlerinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğunu savundu.

AYMye üç ayrı başvuru: Partilerin simge ve isimleri ele alınacak

Başvuruda, her iki partinin ilgili unsurlarının 104. madde uyarınca hükümsüz sayılması ve sicilden düşürülmesi istendi.

AYM Genel Kurulu, üç başvuruyu 11 Kasım’daki toplantısında ele alacak. Kararlar, siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin korunması ve seçmen nezdinde karışıklığın önlenmesi açısından önemli kabul ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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