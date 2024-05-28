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Sınıfı basıp öğretmeni darp ettiler! Bakanlık hareket geçti, yeni kanun yolda

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Kocaeli, Eğitim, Haber

Gündem Haberleri

Kocaeli'de bir okulda velinin sınıf basıp öğretmeni darp etmesinin ardından bakanlık harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kocaeli'deki bir ortaokula gelen veli, çocuğunun, arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle sınıfta ders anlatan öğretmene saldırdı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya diğer öğretmenler müdahale etti.

3 ÖĞRENCİ YAKININA GÖZALTI

Tehdit ve hakaretler savuran şüpheli, güçlükle uzaklaştırılırken olay anı anbean kameralara yansıdı. Olayda 3 öğrenci yakını gözaltına alınırken, öğretmen de saldırıda hafif yara aldı.

BAKAN TEKİN'DEN TEPKİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulda öğretmene gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız" dedi.

"ÖMK BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Tekin açıklamasının devamında, "Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun" sözlerini sarf etti.

AYNI OKULDA YİNE DARP!

Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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