Ayvacık açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

14 Aralık 2023 09:29 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:29

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) kullanarak 76 kaçak göçmeni yakaladı.

MORAD-12, Ayvacık açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunu belirleyerek operasyona başladı.

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’, Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’, lastik botlar içinde bulunan 76 kaçak göçmeni Ayvacık açıklarında durdurdu.

Yakalanan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

21 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Dün de Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edililerek, göçmenler kurtarılmıştı.