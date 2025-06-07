Bağını koparan kurbanlık foseptik çukuruna düştü! Elazığ'da boğa kurtarma operasyonu

Elazığ'da bağını koparıp kaçan kurbanlık boğa, foseptik çukura düştü. Kurban sahipleri ve vatandaşlar, traktörün arkasında takılan vinç yardımıyla boğayı kurtardı.

Elazığ merkeze bağlı Alaca köyünde kurbanlık kazası meydana geldi.

Kurban Bayramı için alınan boğa, bağını kopararak kaçmaya başladıktan kısa süre sonra foseptik çukuruna düştü. Kurban sahipleri ve vatandaşlar, boğayı kurtarmak için hemen harekete geçti.

Uzun uğraşlar sonucu boğa, traktörün arkasına takılan vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.