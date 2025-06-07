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Bağını koparan kurbanlık foseptik çukuruna düştü! Elazığ'da boğa kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bağını koparan kurbanlık foseptik çukuruna düştü! Elazığ&#039;da boğa kurtarma operasyonu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da bağını koparıp kaçan kurbanlık boğa, foseptik çukura düştü. Kurban sahipleri ve vatandaşlar, traktörün arkasında takılan vinç yardımıyla boğayı kurtardı.

Elazığ merkeze bağlı Alaca köyünde kurbanlık kazası meydana geldi.

Kurban Bayramı için alınan boğa, bağını kopararak kaçmaya başladıktan kısa süre sonra foseptik çukuruna düştü. Kurban sahipleri ve vatandaşlar, boğayı kurtarmak için hemen harekete geçti.

Bağını koparan kurbanlık foseptik çukuruna düştü! Elazığ'da boğa kurtarma operasyonu - 1. Resim

Uzun uğraşlar sonucu boğa, traktörün arkasına takılan vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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