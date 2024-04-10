Bahar temizliği için son günler! Erdoğan’ın Irak ziyareti sonrası düğmeye basılacak 

Türkiye’nin bayram sonrası Irak’ta Süleymaniye’ye kadar olan hattı terörden temizlemek için bütün planları hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ı ziyareti öncesi TSK ve lojistik birimlerinin sevkiyatı da hız kazanmaya başladı. İran ise gelişmelerden rahatsız. Kerküklü uzman Dr. Hicran Kazancı “İran, Türkiye’nin bu operasyon konusunda ABD ile mutabık kaldığını görüyor ve Rusya’yı denkleme dâhil etmeye çalışıyor” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye’nin terör örgütü PKK’yı Irak’tan temizlemek için yapmayı planladığı yeni operasyon ile ilgili yürütülen diplomasi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılık vurgusu sonrası bölgeye gidecek askerî birlikler ve lojistik destek unsurlarının görev tayinleri başladı. Başta İran olmak üzere Türkiye’nin harekât hazırlıklarına engel olmak isteyen lobi de bu tarihî hamleyi engellemek için harekete geçti. Avrupa’da yaşanan tahrikler, içeride üretilmeye çalışılan kaos ve benzeri hareketliliğe paralel İran’ın Rusya’yı Irak’a müdahale amaçlı iknaya çalıştığı kaydedildi.

Irak Türkmen Cephesi Türkiye eski Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı, Ankara’nın PKK’yı bölgeden sökme ve beraberinde Kalkınma Yolu’nu hayata geçirme projesinin Irak halkı ve ülkenin siyasi, ekonomik istikrarı yanında güvenlik boyutu ile de tarihî fırsat olduğunu belirterek “İran bu gelişmelerden oldukça rahatsız. Türkiye’ye doğrudan karşı çıkamayacağı için Rusya ve Fransa başta olmak üzere farklı aktörleri devreye sokuyor. Türkiye’nin bu operasyon konusunda ABD ile mutabık kaldığını görüyor ve Rusya’yı denkleme dâhil etmeye çalışıyor. Bu kapsamda Bafel Talabani’ye Kremlin’den randevu aldılar. İran’ın hedefi tıpkı Suriye’de olduğu gibi Irak’ı da çok aktörlü bir belirsizliğe sürüklemek” dedi.

İRAN’DAN PETROL RÜŞVETİ

Irak merkezî yönetimi ve Talabani-KYB üzerinde güçlü bir etkiye sahip durumdaki İran, Haşdi Şabi milis yapılanması ile de ülkenin askerî gücünü önemli oranda elinde tutuyor. Kerküklü uzman Dr. Hicran Kazancı, İran’ın Rusya’yı sahaya çekmede DEAŞ ve petrol kartını kullandığını anlattı. Kazancı “İran’ın temel stratejisi, sahayı olabildiğince kaotik hâle getirip bu karmaşadan menfaat elde etmek. Türkiye’nin operasyon iradesini doğrudan engelleyecek kudreti olmadığı için Rusya’yı Irak’a çekmek istiyor. Sembolik de olsa Rusların Süleymaniye merkezli bir askerî güçle temsilini bu nedenle istiyorlar” diye konuştu.

S-400 KONUŞLANDIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve lojistik birimlere dair operasyon süreci kısmen başladı. Bayram sonrası hız kazanması beklenen sevkiyatlar kapsamında Rusya’da alınan S-400’lerin de sınır hattına konuşlandırılabileceği rapor ediliyor. Özellikle PKK’ya KYB üzerinden sağlanan İHA-SİHA teknolojisi ve buna bağlı olarak kamikaze saldırıları harekât planında özel önem verilen başlıklar. Gazetemiz, 2021-2022 dönemlerinde örgütün İHA-SİHA ve uçaksavar temini konusunda yürüttüğü faaliyetleri Türkiye kamuoyu ile paylaşmıştı. Terör örgütünün füze ve hava saldırı araçları temininde İran ve Fransa ile birlikte bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve Hindistan etkin rol oynuyor. Öte yandan Suriyeli muhalif gruplar, Türk yetkililere Irak operasyonuna her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını iletti.

IRAK'IN KUZEYİ TERÖRİSTLERE DAR EDİLDİ

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği bildirildi.