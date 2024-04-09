MSB duyurdu! TSK Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, düzenlenen operasyona yönelik yaptığı açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verdi.