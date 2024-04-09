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Haberler > Güncel > MSB duyurdu! TSK Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MSB duyurdu! TSK Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, düzenlenen operasyona yönelik yaptığı açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde faaliyet gösteren 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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"MEHMETÇİK IRAK'IN KUZEYİNİ TERÖRİSTLERE DAR EDİYOR!"

MSB, X sosyal medya hesabından düzenlenen operasyona ilişkin şu notu düştü:

"Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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