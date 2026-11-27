Salı günü hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de bir tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu gibi çok sayıda siyasi isim katıldı.

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede salı günü hayatını kaybeden 89 yaşındaki eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in cenazesi dün Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlanmıştı.

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TBMM’DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eski başkan için bugün TBMM'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özel, Bakırhan yan yana! Hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de uğurlama töreni

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Müsavat Dervişoğlu aynı karede yer aldı. Törenin ardından Çetin’in ailesi ve Özgür Özel, siyasilerin taziyelerini kabul etti.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özel, Bakırhan yan yana! Hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de uğurlama töreni

ÖZEL: ÖRNEK OLMUŞ MÜSTESNA BİR İSİM

Çetin’in ölüm haberini Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Özel "Siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi. En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız." demişti.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özel, Bakırhan yan yana! Hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de uğurlama töreni

BAHÇELİ: HER DAİM HAYIRLA YAD EDİLECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çetin için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

Nezaketi, çalışkanlığı ve toplumsal kucaklaşmayı esas alan duruşuyla hafızalara kazınan devlet adamı merhum Çetin, geride bıraktığı mümtaz anılarıyla hem mensubu bulunduğu siyasi camia, hem de aziz milletimiz tarafından her daim hayırla yad edilecektir.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özel, Bakırhan yan yana! Hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de uğurlama töreni

ÇELİK: DEVLET HAYATIMIZDA İZ BIRAKTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çetin için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

CHP eski Genel Başkanı, TBMM 20. Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilciliği görevlerini yapmış olan Hikmet Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Siyaset ve devlet hayatımızda iz bırakmış olan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve siyasi camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özel, Bakırhan yan yana! Hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de uğurlama töreni

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Diyarbakır'da 1937'de doğan Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. ABD'deki Williams College'da master yapan Çetin, Devlet Planlama Teşkilatında daire başkanlığı görevinde bulundu.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özel, Bakırhan yan yana! Hayatını kaybeden Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM’de uğurlama töreni

İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep milletvekilliği ile CHP Genel Başkanlığı görevinde bulunan Çetin, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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