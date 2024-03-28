AK Partili Hakan Bahadır'dan İBB'ye sert sözler: 5 yılda sadece 1 bina dönüştürdü

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İstanbul'da 100 dönüşüm sözü verip yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçelerinde sadece bir binayı dönüştürdüğünü belirterek "Onu da reklam için E-5 kenarında yaptı" dedi.

Gazetecilerle sahurda bir araya gelen Bahadır, seçim gündemine dair soruları da cevapladı.

TEK YATIRIM YAPMADI

CHP'li İBB yönetimini eleştiren Başkan Bahadır şunları söyledi:

"5 yılda Büyükşehir Belediyesinden tek bir yatırım almadık. Deprem ve trafik iki büyük sorunumuz. Trafik yüzde 47'den yüzde 70'lere çıktı. Çare var mı, var. Melih Gökçek, Ankara'yı battı çıktılarla donatarak trafiği rahatlamıştı. Aynısı yapılabilirdi, yapamadılar.

MURAT KURUM ŞANS

İmamoğlu 100 bin kentsel dönüşüm sözü verdi, lafta kaldı. İstanbul'un altıncı büyük ilçesiyiz. Bahçelievler'de 700 bin kişi yaşıyor. 210 bin dairemiz, 23 bin iş yerimiz var. Bizde sadece bir bina dönüştürdü. Sirinevler'de E-5 kenarında dört katlı bir apartman. Onun da afişler asarak reklamını yaptı. İstanbul böyle 5 yıl daha kaldırmaz. Murat Kurum bu bakımdan büyük şanstır. O dönüşümü yapacaktır.

İstanbul 80 ile bakar ama 80 il İstanbul'a bakamaz. Büyükşehir deprem ile ilgili anca çalıştay yapıtı. Onu uygulamayınca bir anlamı yok. Akıllarında İstanbul yok.

DÖNÜŞÜME EN ÇOK BAŞVURU BAHÇELİEVLER'DEN

Çarpık kentleşme 60 yıllık sorun. İnsanları çürük evlerden sağlam binalara almak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı "yarısı bizden" kampanyasına en çok başvuru ilçemizden geldi. 27 bin kişi dilekçe verdi. Dönüşüm bizden başlayacak. 3-4 yer belirlendi. Devlet gereğini yaptı, biz yaptık ama vatandaş anlaşamıyor. Ada ise ada, parsel ise parsel ise parsel, bina ise bina. Bir şekilde dönüşüm yapılacak. Dönüşüm ofisleri kurduk. Müteahhitle vatandaşı buluşturacağız.

AYRIMCILIK YAPTI

İmamoğlu seçildiğinde gittik, o da bize geldi. Eksikleri gösterdik. Ne söylediysek yok dedi. Beylikdüzü'nde, Avcılar'da yaptığını bize yapmadı. Rahmetli Kadir Topbaş abi böyle ayrımcılık yaşatmadı. Zamanında Ekrem Bey'e de yardımcı olduğunu CHP'liler de anlatıyor. Vatandaş ayrımı yapamıyor, İBB'nin sorumluluk sahasındaki sorununda bizi arıyor. Soğanlı'da bir park var. Kadir abi yapmıştı. İmamoğlu açtı. Burasıyla siz ilgilenin dedi. Çöp kovalarımızı, banklarımızı koyduk. 4 yıl sonra zabıtayı gönderdi, çıkın diye. Seçim yaklaştı ya...

ÇAY BİZDE 85 KURUŞ

Bahçelievler'de yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Hakan Bahadır, inşa ettiği sosyal tesislerde çayın 85 kuruş olduğunu söyledi. Bahadır, rekor oyla seçileceğini belirtti ve "Oy oranımız yüzde 58. Murat Kurum, en az 6 puan önde" dedi.