Bahçelievler'de cadde ortasında silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Kovalamacanın yaşandığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Mahallesi üzerinde saat 00.00 sıralarında silah sesleri yankılandı. İddiaya göre caddede yürüyen 3 erkek şahıs, kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganları fark eden 3 kişi koşarak kaçmaya çalıştı. Taraflar arasında yaklaşık 100 metre kovalama yaşanırken 2 kişi kurşunların hedefi oldu, bir kişi ise kaçmayı başardı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği iki kişiye müdahale etti.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ismi öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bir kişinin ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, caddede uzun süre incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheli kişi veya kişileri aramak için çalışma başlattı.