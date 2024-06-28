Bahçelievler'de iki bina arası ölüm! 14 bin liralık 'mezar' kiralamış

Beklenen Marmara depreminin korkusu İstanbul'daki riskli yapıların varlığıyla artıyor. Dün Bahçelievler'de kaçak yapının olduğu, demiri ve betonu yetersiz bir apartman çöktü. Dayanıksız olmasından dolayı bazı ailelerin boşalttığı apartmanda 14 bin liraya oturan kiracının olduğu öğrenildi. İBB'nin riskli bina listesinde olmayan apartmanın arkasındaki iki bina da çökme nedeniyle boşaltıldı.

6 Şubat felaketinin ardından gözlerin çevrildi olası Marmara depremi endişeleri artırıyor. Endişe, İstanbul'da kendi kendine çöken binaların varlığıyla korkuya dönüşüyor.

Küçükçekmece’de 2 Haziran’da bir binanın çökmesinin ardından dün gece de Bahçelievler’de yedi katlı bina çöktü. Zafer Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın sakinleri, kolonlardan ses gelmesi üzerine binayı boşalttıkları için ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın ilk üç katı çökerken diğer katlar zeminin üstünde ayakta kaldı. 1980 yılında dört katlı olarak ruhsat alan binaya 1994’te kaçak üç kat ilave edildiği belirlendi.

HAYALET BİNADA OLMAMASI GEREKEN HER ŞEY VAR

Milliyet'te yer alan habere göre kayıtlarda riskli olarak yer almayan “hayalet bina”da incelemelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Koçak, “Niteliksiz, kalitesiz ve son derece kötü imalatla yapılmış. Deniz kumu kullanılmış. Kolonlarda betonun hiçbir zaman demirin dışına çıkmaması lazım. Demir betonu sarar ve bırakmaz. Ancak burada betonun parçalandığını gördük ve içindeki dağılmış deniz kumu. Kolonu yatay yönde bağlayan ve saran demirler yoktu” dedi.

HER İLÇEDE 1000 BİNA BU ŞEKİLDE

Koçak, “Bakanlık, İstanbul’daki riskli binaların 600 bin civarında olduğu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 bin olarak açıkladı. Bunun 50 bini kesin bu haldedir. Yani her ilçede en az bin binamız vardır böyle” değerlendirmesinde bulundu.

EV DEĞİL MEZAR

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkan da “Hem betonu hem de demiri yetersiz. Bodrum katını su basıyor, korozyon var, asit var. Bu sonuç kaçınılmaz. Böyle binalardan binlerce var. Vatandaşların ev diye oturduğu yer aslında kendisine mezar oluyor” diye konuştu.

14 BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Apartman sakinlerinden Sabahattin Kuzu, binada sıkıntı olduğunu hissettiği için evine çok sık gelmediğini belirterek “2000 yılında taşındım ancak çürük olduğunu biliyordum. O nedenle çok sık burada kalmıyordum” dedi.

Apartmana bir ay önce taşınan Felemez Demir de “Ev sahibime sordum, sağlam olduğunu ve deprem sigortası olduğunu söyledi. 14 bin TL’ye kiraladım” dedi.

'RUTUBET' CANINI KURTARDI

Demir’in ev sahibi Mesut Turan ise “Evi 2005 yılında aldım ve 1.5 ay öncesine kadar da burada oturuyordum. Rutubet olunca taşındım. Çürük olduğunu bilsem neden ben oturayım” diye konuştu. Apartmana altı ay önce taşınan Mahmut Koyun da “Çürük olduğunu bilmiyorduk. Sekiz bin TL kira veriyorum” dedi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KİRACILARIN HAKLARI NELER?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, bu tür yapılarda kiracı olanların hukuki haklarına ilişkin şunları söyledi:

Kiracı da olsanız eğer deprem sigortası yapılmışsa, zararı sigorta şirketinden alırsınız. Kiracıya karşı mal sahibinin sorumluluğu ancak ayıba karşı söz konusudur. Yani, riskli olduğu belli olan bir binaya kiralama yapılıyorsa, mal sahibinden zararlarınızı talep edebilirsiniz. Mal sahibinin sorumlu olabilmesi için yetkili birimler tarafından riskli olduğuna dair raporlar düzenlenmesi gerekir.

RİSKLİ YAPI KAYDI YOK

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın yıkımı bekleyen riskli yapılar arasında yer almadığını belirterek, “Bize ‘karot alınsın’ diye başvuruda bulunulmamış” dedi. İBB yetkilileri de binanın İstanbul’da her an yıkılabileceği tespit edilen 1559 bina arasında yer almadığını duyurdu.

Bahçelievler’de çökme yaşanan bina iş makineleriyle yıkılırken, ekipler çevredeki binalarda da inceleme yaptı. Arka sokakta, çökme sırasında zarar gördüğü belirlenen iki yapı tedbiren boşaltıldı. Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak’taki binalardan birinin 1 katının, diğerinin ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.

Öte yandan Bahçelievler’de Zafer Mahallesi’ndeki yıkımdan saatler sonra, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın da en üst katındaki çatı ve balkon bölümü çöktü.