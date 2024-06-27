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Bahçelievler'de bina çökmüştü! İki binada daha vatandaşlar tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçelievler&#039;de bina çökmüştü! İki binada daha vatandaşlar tahliye edildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahçelievler'de bugün 7 katlı binanın ilk 3 katında çökmüştü. Olayın ardından binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz haftalarda binanın kendiliğinden çökmesinin ardından bugün Bahçelievler'de yaşanan olay korkutmuştu. 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesiyle panik halde vatandaşlar dışarı çıkmış, o sırada binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.

Olayın ardından bina tamamen yıkılırken, tedbir amaçlı arkadaki iki bina da boşaltıldı.

ÇÖKME SIRASINDA İKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme yaşanmasının ardından Bahçelievler Belediyesi ekipleri çevredeki binalarda inceleme yaptı.

Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.

Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.

KAPI MÜHÜRLENDİ, VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi.

Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı yapının 1 katının, 12 numaralı yapının ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesince otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.

Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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