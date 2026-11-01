Bakan Çiftçi, İstanbul'da hemşehrileriyle buluştu

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Geleneksel Çumralılar Buluşması'na katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi. Çiftçi, programın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Geleneksel Çumralılar Buluşması'nda memleketinden gelen hemşehrileriyle buluştu. Programda geleneksel kazan açma duasına katılan Çiftçi, birlik, beraberlik ve bereket için dua etti.

Sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin paylaşım yapan Çiftçi, buluşmada memleket hasretini ve hemşehrilik bağlarının önemini bir kez daha hissettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, İstanbulda hemşehrileriyle buluştu

Aynı sofrada buluşmanın ortak değerleri güçlendirdiğini ifade eden Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı sofranın bereketini paylaşmak, aynı duaya gönülden amin demek, bizi birbirimize bağlayan köklü değerlerimizin en güzel ifadesidir."

Çumralılar Derneğine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, tüm hemşehrilerine selam ve muhabbetlerini iletti.

Bakan Çiftçi, İstanbulda hemşehrileriyle buluştu

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

Bakan Çiftçi, buluşma programının yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne de ziyarette bulundu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiftçi, paylaşımında milletin huzuru, devletin bekası ve toplumsal birlik için temennilerini dile getirdi.

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