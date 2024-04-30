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Haberler > Gündem > Bakan Ersoy duyurdu! Türk müşterisinden 'milliyet farkı' isteyen Limak Lara Otel'e 54 bin TL ceza verildi

Bakan Ersoy duyurdu! Türk müşterisinden 'milliyet farkı' isteyen Limak Lara Otel'e 54 bin TL ceza verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da faaliyet gösteren Limak Lara Otel'in Türk müşterisinden 120 Euro 'milliyet farkı' istemesi gündem oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili sürecin başladığını duyururken Bakan Ersoy, "Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildi, alınan ücret farkı misafire iade edildi." dedi.

Antalya'da bulunan Limak Lara Otel'in yabancı seyahat sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğunu fark edince, 'milliyet farkı' adı altında 120 euro ücret istemesi gündeme bomba gibi düştü.

BAKANLIK HEMEN İNCELEME BAŞLATTI

Olay, sosyal medyada gündem olurken Bakanlık da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

OTEL ÖZÜR DİLEDİ

Otelden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Hepimizi üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz." 

Habere konu olan "yanıltıcı rezervasyonun" 14 Nisan'da İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farkı' olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz."

54 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildi, alınan ücret farkı misafire iade edildi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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