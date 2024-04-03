Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Fidan'ın, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak, bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda Fidan, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN İLK AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Bu, İsveç'in tam üye olarak hak ettiği yeri aldığı ilk bakanlar toplantısı. NATO’nun kapısının sonuna kadar açık olduğunun açık bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Temmuz ayındaki ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanacaklarını belirten Stoltenberg, "Zirvede caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek, adil yük paylaşımını sağlamak için çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Hint Pasifik'teki ortaklarımızla iş birliğimizi derinleştireceğiz" dedi.

KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Stoltenberg, "Bugün ayrıca güneydeki istikrarsızlığa nasıl çözüm bulacağımızı tartışacağız. Kadın, barış ve güvenlik konusunda yeni bir politika üzerinde anlaşacağız. Tüm bunlar, 75 yıldır birlikte başarıyla koruduğumuz ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.