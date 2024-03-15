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Haberler > Dünya > İtalya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

İtalya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İtalya&#039;dan NATO&#039;ya Ukrayna uyarısı: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Emmanuel Macron, Ukrayna, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO birliklerinin Ukrayna'ya gitmemesi gerektiğini söyleyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bunun 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Ukrayna'ya asker göndereceğini açıklamıştı. Macron'un açıklamasını değerlendiren İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Ben, NATO'nun Ukrayna'ya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Oraya gitmek ve Rusya ile savaşa girmek, 3. Dünya Savaşı'nın çıkması riski anlamına gelir." dedi.

Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Tajani, "Uluslararası hukuku ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunuyoruz ancak Rusya ile savaşa girmiyoruz. Biz, Kiev'e her türlü askeri, ekonomik ve teknik araçları veriyoruz ama savaşa gitmek bana hata gibi görünüyor ve tüm İtalyanlar bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEKLER

İtalyan'nın Ukrayna'ya asker göndermesinin söz konusu dahi olmadığını yineleyen Tajani, İtalyan ordusunun, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumada, Lübnan'da, Irak'ta ve Afrika'da iyi iş çıkardığını ve barışın taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

PAPA'NIN TEPKİ ÇEKEN ÇAĞRISI

Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum." sözlerine işaret eden Tajani, Papa'nın sözlerinin çarpıtıldığını aslında onun barış istediğini ve bunun için masaya oturulması çağrısı yaptığını savundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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