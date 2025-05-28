Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar masaya yatırıldı.