Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar masaya yatırıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe