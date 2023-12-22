Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması ele alındı

22 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:15

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ ANLAŞMASI ELE ALINDI

Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

Fidan, görüşmede barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Azerbaycan 2020 yılının Ekim ayında başlattığı savaş ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalini sonlandırdı. Bakü yönetimi geçtiğimiz Eylül ayında ise bölgede son kalan yasa dışı Ermeni çetelerini temizlemek için anti-terör operasyonu düzenleyerek sözde Karabağ Cumhuriyeti'ne dair tüm kalıntıları yok etti.

İki ülke yönetimi anti-terör operasyonu sonrası Avrupa Birliği ve Rusya ile aracılığıyla barış antlaşması için görüşmeler yürütüyordu.

Bir süre önce Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan, barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştığını duyurmuştu.