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Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen nokta ve diyaloğun daha ileri seviyelere taşınmasına dair konuların ele alındığı belirtiliyor.

Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü - 1. Resim

OĞLU, İSTANBUL'DA ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞMIŞTI

Öte yandan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'ın oğlu geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'de ölümlü trafik kazasına karışmıştı.

30 Kasım 2023'te İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohamed Hassan Şeyh Mohamud, daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

Kazadan sonra Cumhurbaşkanı Mahmud  Associated Press’e konuşmuş ve “Tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı, kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Kendisinin bir işi var ve ülke dışına çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü - 2. Resim

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" açıklamasını yapmıştı.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmış, mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mahmud'un cezası, adli para cezasına çevrilmişti. Mahmud'un ayrıca 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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