Bakan Fidan'dan 'PKK' uyarısı: "Her yeri kanser hücresi gibi sardılar"

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü." açıklamasında bulundu. Fidan, "Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor." diye konuştu.