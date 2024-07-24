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Bakan Fidan'dan 'PKK' uyarısı: "Her yeri kanser hücresi gibi sardılar"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü." açıklamasında bulundu. Fidan, "Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları cevapladı.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor.

İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.

İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.

Bakan Fidan'dan 'PKK' uyarısı:

(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.

PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü.

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Düzenleyen:  - Gündem
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