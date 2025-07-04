Bakan Göktaş duyurdu: Yangın bölgelerine 12.2 milyon TL acil yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için toplam 12 milyon 260 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti.

"12 MİLYON 260 BİN TL KAYNAK AKTARDIK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göktaş, "Bilecik'e 1 milyon 460 bin TL, İzmir'e 5 milyon 800 bin TL ve Hatay'a 5 milyon TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 12 milyon 260 bin TL kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ORMAN YANGINLARI 7 GÜN 24 SAAT TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayan Göktaş, "Akut dönem sonrası sosyal yardımlara ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.