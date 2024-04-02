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Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Bayram öncesi 8 bin personel alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Bayram öncesi 8 bin personel alınacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Bayram öncesi 8 bin personel alınacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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